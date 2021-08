Feyenoord is er zondag niet in geslaagd om de oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag te winnen. De ploeg van coach Arne Slot speelde in De Kuip in een duel over 120 minuten - een vooraf afgesproken tijdsduur - met 1-1 gelijk tegen de Hagenaars.

Robert Bozeník opende in de 78e minuut de score voor Feyenoord. De Slowaak benutte een strafschop nadat Marouan Azarkan naar de grond was gegaan in het zestienmetergebied.

Eerder in de wedstrijd was Bozeník al dicht bij een treffer, maar toen schoot hij op de lat. Na een uur spelen werd het aluminium ook geraakt toen ADO-verdediger Jamal Amofa de bal bij een hoekschop bijna in eigen doel werkte.

In de 98e minuut zorgde invaller Yahya Boussakou voor de gelijkmaker. De aanvaller schoot de bal in de korte hoek na een lange pass van Jonathan Mulder. Dylan Vente raakte daarna nog de paal namens de thuisploeg, maar er werd niet meer gescoord.

Gernot Trauner, die afgelopen maand overkwam van LASK, maakte zijn debuut voor Feyenoord. De Oostenrijkse verdediger had een basisplaats en speelde een uur mee. Leroy Fer schoof daarom door naar het middenveld.

Vreugde bij Robert Bozeník na zijn openingstreffer voor Feyenoord. Vreugde bij Robert Bozeník na zijn openingstreffer voor Feyenoord. Foto: Pro Shots

Bijlow ontbreekt wegens griep

Ten opzichte van de return tegen het Kosovaarse FC Drita (3-2-zege) in de tweede voorronde van de Conference League voerde Slot nog enkele wijzigingen door in zijn basisopstelling. Jens Toornstra startte op het middenveld, waardoor Guus Til de plek in de spits van Bryan Linssen innam. Onder de lat verving Ofir Marciano de grieperige Justin Bijlow.

Gedurende de wedstrijd wisselde Slot zijn volledige elftal en kregen onder anderen de talenten Antoni Milambo, Mimeirhel Benita en Lennard Hartjes de kans. Ook Christian Conteh kreeg speeltijd, maar de Duitse aanvaller viel twintig minuten na zijn invalbeurt geblesseerd uit.

Feyenoord is in voorbereiding op het tweeluik met FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League. De heenwedstrijd in Zwitserland staat komende donderdag op het programma en de return is een week later in Rotterdam. Om het hoofdtoernooi te bereiken, moet daarna nog een voorronde worden overleefd.

Het nieuwe-Eredivisie-seizoen begint voor Feyenoord op 15 augustus met een uitwedstrijd tegen Willem II. Het gedegradeerde ADO start het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.