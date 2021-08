Andriy Shevchenko is niet langer de bondscoach van Oekraïne. De oud-voetballer had de mogelijkheid om zijn aflopende contract te verlengen, maar kiest daar niet voor.

"Vandaag is mijn contract bij de Oekraïense voetbalbond afgelopen. Na vijf jaar hard werken hebben we laten zien dat we modern voetbal kunnen spelen. Ik ben de voetbalbond dankbaar voor de kans die mij is geboden. Ik heb vertrouwen in de toekomst van Oekraïne", schrijft Shevchenko zondag op Instagram.

De 44-jarige Shevchenko begon op 15 juli 2016 als bondscoach van Oekraïne. Onder zijn leiding lukte het Oekraïne niet om zich te plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland.

Bij het afgelopen EK was het land wel van de partij. Oekraïne, dat in de groepsfase nog van Nederland verloor (3-2), werd in de kwartfinales kansloos uitgeschakeld door Engeland (4-0).

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Shevchenko bij het Oekraïens elftal.