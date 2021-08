Myron Boadu vervolgt zijn carrière in Frankrijk. De twintigjarige aanvaller verruilt AZ voor AS Monaco, waarbij hij een contract tot medio 2026 ondertekende.

AZ en AS Monaco doen geen mededelingen over de transfersom, maar naar verluidt ontvangen de Alkmaarders 17 miljoen euro exclusief bonussen. Boadu is daarmee verantwoordelijk voor de op drie na duurste uitgaande transfer bij AZ, na Vincent Janssen (22 miljoen euro), Alireza Jahanbakhsh (19 miljoen euro) en Guus Til (18 miljoen euro).

"Als club zijn we trots dat opnieuw een speler vanuit onze eigen opleiding een aansprekende transfer maakt", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Myron heeft deze transfer afgedwongen door al op jonge leeftijd van grote waarde te zijn voor ons eerste team. De transfer van Myron laat zien dat er bij AZ volop perspectief is voor jeugdspelers om op hoog niveau door te breken en te presteren."

Boadu aasde al enige tijd op een overgang naar Monaco. Hij reisde eerder deze week af naar het prinsdom om daar zijn toekomst te bespreken met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola. AZ liet hem buiten de selectie voor de oefenduels met OFI Kreta en Real Sociedad, zodat hij de onderhandelingen met Monaco kon afronden.

Boadu maakte in mei 2018 zijn debuut in het eerste elftal van AZ. Hij was in 88 officiële wedstrijden goed voor 38 doelpunten en 18 assists. Tijdens zijn basisdebuut in het thuisduel met NAC Breda (5-0) in augustus 2018 werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor AZ in de Eredivisie.

Boadu deed Jong Frankrijk veel pijn op EK

Boadu speelde in november 2019 in het EK-kwalificatieduel met Estland (5-0) zijn eerste en tot dusver enige interland voor het Nederlands elftal en was toen meteen een keer trefzeker. Hij ontbrak in de selectie voor het EK van eerder deze zomer, maar was met onder meer twee goals in de kwartfinales tegen Jong Frankrijk wel belangrijk voor Jong Oranje op het EK onder 21 jaar.

AZ krijgt steeds meer te maken met een leegloop. Calvin Stengs (voor 15 miljoen euro naar OGC Nice), Jonas Svensson (transfervrij naar Adana Demirspor) en Marco Bizot (Stade Brest) vertrokken al eerder. Ook Teun Koopmeiners en Owen Wijndal hebben hun zinnen gezet op een transfer.

De afgelopen jaren beschikte AZ over een zeer talentvolle lichting. De Noord-Hollanders deden in het seizoen 2019/2020 volop mee in de strijd om de landstitel, maar werden op basis van het doelsaldo tweede achter Ajax toen de competitie voortijdig werd gestaakt vanwege de coronacrisis. AZ eindigde vorig seizoen als derde.

Monaco werd afgelopen seizoen derde in de Ligue 1 en plaatste zich daarmee voor de derde voorronde van de Champions League. Boadu wordt bij Monaco ploeggenoot van onder anderen Cesc Fabregas (oud-speler van FC Barcelona en Arsenal) en komt in de Franse competitie dus tegenover Stengs en Bizot te staan.