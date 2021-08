Ronald Koeman hield zaterdagavond een uitstekend gevoel over aan de oefenzege van FC Barcelona op VfB Stuttgart (0-3). De Nederlandse coach genoot met name van Memphis Depay, die zijn basisdebuut opluisterde met een schitterend doelpunt.

"Memphis heeft bij vorige clubs al bewezen dat hij een doelpuntenmaker is en dat laat hij nu ook bij ons zien. Met zijn kracht en snelheid voegt hij iets extra's toe aan dit team en zijn connectie met Antoine (Griezmann, red.) is ook heel goed", zei Koeman na het duel volgens Mundo Deportivo.

"Dat is van grote waarde voor ons. Ze kunnen beiden op meerdere posities uit de voeten. De competitie voorin zal groot zijn, want we hebben straks ook de beschikking over Sergio Agüero en ik hoop dat Lionel Messi bij ons blijft. Die spelers brengen bepaalde kwaliteiten met zich mee die we nodig hebben."

De 27-jarige Memphis, die deze zomer transfervrij overkwam van Olympique Lyon, liet zich na twintig minuten gelden in Stuttgart. Frenkie de Jong gaf een schitterende lange pas op de spits, die de bal fraai controleerde en vervolgens hard raak schoot. Vorige week kwam de Oranje-international ook al tot scoren bij zijn debuut.

'We speelden een geweldige wedstrijd'

Yusuf Demir maakte er in de eerste helft 2-0 van voor FC Barcelona, waarna Riqui Puig in de 73e minuut voor het slotakkoord zorgde. Koeman ziet dat zijn ploeg, die de derde overwinning in de voorbereiding boekte, bijna klaar is voor het nieuwe seizoen.

"We speelden een geweldige wedstrijd tegen een ploeg die al langer bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen dan wij. Mijn ploeg toonde karakter en ambitie en dat zijn belangrijke elementen. Fysiek hebben we nog een stap te maken, maar we zijn duidelijk op het juiste pad", besloot de tevreden coach.

FC Barcelona begint het nieuwe seizoen in La Liga op zondag 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Vorig seizoen deden de Catalanen lang mee om de landstitel, maar eindigden ze als derde achter kampioen Atlético Madrid en nummer twee Real Madrid.