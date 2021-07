Marco Bizot lijkt op het punt te staan om AZ te verruilen voor Stade Brest. Volgens het AD en De Telegraaf ondergaat de dertigjarige doelman van AZ maandag de medische keuring bij de Franse club.

Bizot ontbrak zaterdagavond al in de met 1-0 gewonnen oefenwedstrijd van AZ tegen Real Sociedad. Als hij de medische keuring doorstaat, zou voor hem een contract voor vier seizoenen klaarliggen in Brest. AZ ontvangt naar verluidt een transfersom van 5 miljoen euro voor de keeper, die in Alkmaar nog één jaar onder contract staat.

Stade Brest ontsnapte afgelopen seizoen ternauwernood aan de play-offs tegen degradatie uit de Ligue 1. De ploeg uit het noordwesten van Frankrijk eindigde als zeventiende, slechts één punt boven nummer achttien FC Nantes.

Eerder leek Bizot naar Olympiacos te verkassen. De enkelvoudig Oranje-international was in gesprek met de Griekse kampioen, maar de overgang ketste af omdat de club voor een andere doelman koos.

Mocht Bizot daadwerkelijk de overstap naar Stade Brest maken, dan is hij al de tweede speler die AZ deze zomer verlaat voor een avontuur in Frankrijk. Eerder koos Calvin Stengs voor OGC Nice. Ook Myron Boadu lijkt naar een club uit de Ligue 1 te gaan verhuizen. Volgens technisch directeur Max Huibert heeft AS Monaco concrete interesse in de spits.

Marco Bizot vormde met Tim Krul en Maarten Stekelenburg het keeperstrio van Oranje tijdens het EK. Marco Bizot vormde met Tim Krul en Maarten Stekelenburg het keeperstrio van Oranje tijdens het EK. Foto: ANP

Bizot ging op valreep met Oranje naar EK

Bizot speelt sinds de zomer van 2017 voor AZ, dat hem overnam van KRC Genk. In Alkmaar werd hij meteen eerste keeper en eindigde hij met zijn ploeg achtereenvolgens als derde, vierde, tweede en derde in de Eredivisie, al bleven prijzen uit.

Zijn prestaties in het shirt van AZ leidden in maart 2018 tot zijn eerste uitnodiging voor het Nederlands elftal. Vorig jaar november maakte hij onder toenmalig bondscoach Frank de Boer in de oefeninterland tegen Spanje (1-1) zijn debuut voor Oranje.

Tot dusver bleef het bij die ene interland. Wel maakte Bizot deze zomer deel uit van de EK-selectie van Oranje. Hij was eigenlijk afgevallen als vierde keeper, maar mocht door het afhaken van Jasper Cillessen alsnog mee als derde doelman.

Behalve voor AZ en Genk kwam Bizot ook uit voor FC Groningen en SC Cambuur, waar hij in het seizoen 2011/2012 zijn profdebuut maakte. Hij werd opgeleid door Ajax, maar brak daar nooit door.