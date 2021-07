Dick Advocaat is blij dat hij aan de slag kan als bondscoach van Irak. De 73-jarige Hagenaar heeft naar eigen zeggen vanwege de sportieve ambities gekozen voor het land dat hij moet leiden naar het WK van 2022 in Qatar.

"Een mooi avontuur en ik doe het niet voor het geld", zegt Advocaat zaterdag tegen het AD. "De insteek is om met Irak kwalificatie voor het WK in Qatar af te dwingen. Een fantastische uitdaging."

Met het bondscoachschap van Irak gaat Advocaat na amper twee maanden vrijaf alweer aan de slag als trainer. Hij nam in mei bij Feyenoord afscheid als clubcoach, maar liet toen wel weten dat hij nog wel bereid was om bondscoach te worden van een land.

"Ik heb gezegd dat ik zou stoppen als clubcoach, maar de optie voor een baan als bondscoach heb ik altijd open gehouden. Ik ga deze uitdaging graag aan. Samen met Cor (Pot, red.) en Zeljko (Petrovic, red.), met wie ik altijd fijn heb samengewerkt. We gaan er alles aan doen om het WK te halen."

Irak is doorgedrongen tot de beslissende WK-kwalificatiereeks en heeft goede papieren om zich te plaatsen voor het WK van 2022. Een plek bij de eerste twee in de poule met Iran, Zuid-Korea, Verenigde Arabische Emiraten, Syrië en Libanon is daarvoor vereist. De nummer drie speelt nog een barrageduel.

De meeste WK-kwalificatiewedstrijden van Irak worden in Qatar afgewerkt. Advocaat zal heen en weer reizen vanuit Nederland. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, dat hij drie periodes onder zijn hoede had, leidt Irak dit jaar ook bij de Arab Cup in Qatar en de Gulf Cup in eigen land.