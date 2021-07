Memphis Depay heeft zijn basisdebuut voor FC Barcelona zaterdag opgeluisterd met een schitterende treffer. De Oranje-international opende de score in de met 0-3 gewonnen oefenwedstrijd tegen VfB Stuttgart. VfL Wolfsburg ging ondanks een fraaie goal van Wout Weghorst met 1-2 onderuit tegen Atlético Madrid.

De 27-jarige Memphis bracht Barcelona na iets meer dan twintig minuten op voorsprong in Stuttgart. De van Olympique Lyon overgekomen aanvaller nam een prachtige lange pass van Frenkie de Jong aan, wipte de bal op en schoot vervolgens hard raak.

Voor Memphis was het al zijn tweede doelpunt voor Barcelona. Vorige week zaterdag was hij uit een strafschop ook trefzeker bij zijn debuut in het oefenduel met Girona (3-1), toen hij vlak voor rust inviel. Tegen Stuttgart stond hij voor het eerst aan de aftrap.

Een kwartier na de openingstreffer tekende Yusuf Demir voor de 0-2. Invaller Riqui Puig breidde de marge ruim een kwartier voor tijd verder uit. Memphis werd elf minuten voor tijd gewisseld en De Jong na iets meer dan een uur.

Barcelona boekte de derde overwinning in de voorbereiding. Naast Stuttgart en Girona werd ook Gimnàstic de Tarragona (4-0) verslagen. De ploeg van coach Ronald Koeman begint op 15 augustus aan het nieuwe seizoen in La Liga met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Daarvoor staan nog oefenduels met Red Bull Salzburg (4 augustus) en Juventus (8 augustus) op het programma.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de schitterende treffer van Memphis Depay te bekijken.

Wolfsburg lijdt ondanks goal Weghorst vijfde nederlaag op rij

In Wolfsburg opende de 28-jarige Weghorst zes minuten voor rust de score tegen Atlético. Na een combinatie met Maximilian Philipp stiftte de Oranje-international de bal over doelman Jan Oblak heen.

Weghorst stond voor het eerst in de basis onder trainer Mark van Bommel. Hij werd na iets meer dan een uur gewisseld. Vorige week zaterdag viel hij een half uur in tijdens het oefenduel met AS Monaco (1-2-verlies) en kwam hij voor het eerst in actie sinds het EK.

Atlético draaide de achterstand in de tweede helft om via twee invallers. Borja Garcés zorgde ruim twintig minuten voor tijd voor de gelijkmaker en Ricard Sánchez maakte vijf minuten voor tijd de winnende.

De nederlaag betekende de vijfde op rij voor Wolfsburg. De afgelopen weken verloor de formatie van Van Bommel ook van Hansa Rostock (0-3), Holstein Kiel (0-1), Olympique Lyon (4-1) en dus AS Monaco. Op 8 augustus speelt Wolfsburg in de eerste ronde van de DFB-Pokal tegen vierdeklasser Preussen Münster. Zes dagen later beginnen 'Die Wölfe' aan het nieuwe Bundesliga-seizoen met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde VfL Bochum.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het doelpunt van Wout Weghorst te bekijken.

Aké scoort bij ruime zege Manchester City

In Engeland was Nathan Aké trefzeker voor Manchester City in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Barnsley. De Oranje-international maakte halverwege de tweede helft van dichtbij de vierde treffer voor zijn ploeg.

De 26-jarige Aké had een basisplaats en werd twee minuten na zijn doelpunt gewisseld. Philippe Sandler viel na rust in bij City. De andere goals werden gemaakt door Samuel Edozie, Benjamin Knight en Riyad Mahrez. Vlak voor rust miste Cole Palmer een strafschop namens de thuisploeg.

Manchester City strijdt volgende week zaterdag op Wembley met Leicester City om het Community Shield. Een week later begint de Engelse kampioen aan het nieuwe Premier League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.