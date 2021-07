Ajax heeft zaterdag met 1-1 gelijkgespeeld in de oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. Het duel in het Oostenrijkse Grödig stond vooral in het teken van de tragische dood van Ajax-jeugdspeler Noah Gesser. AZ boekte een knappe 1-0-zege op Real Sociedad.

Ajax kende een geweldige start en kwam al in de vierde minuut op voorsprong door een doelpunt van Dusan Tadic. De aanvoerder schoot de bal overtuigend in de verre hoek na een goede pass van Noussair Mazraoui.

Daarna was Ajax vrij tandeloos en het was wachten op de 1-1. Die viel in de 52e minuut door een treffer van Christopher Nkunku. De aanvaller omspeelde doelman Maarten Stekelenburg en schoot de bal uit een lastige hoek binnen.

Leipzig kreeg in het restant een aantal goede kansen op de overwinning, maar er werd niet meer gescoord. Namens Ajax was alleen Steven Berghuis nog een keer gevaarlijk bij een ingestudeerde vrije trap.

De spelers van Ajax droegen rouwbanden en voorafgaand was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de pas zestienjarige Gesser, die vrijdag samen met zijn achttienjarige broer overleed bij een auto-ongeluk in het Utrechtse IJsselstein.

Ajax in sterkst mogelijke opstelling

Ajax speelde in de sterkst mogelijke opstelling. Maarten Stekelenburg, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico en Davy Klaassen maakten hun eerste minuten in deze voorbereiding, maar werden behoudens Stekelenburg in de rust gewisseld.

Trainer Erik ten Hag miste nog Edson Álvarez en Antony vanwege interlandverplichtingen met respectievelijk Mexico en de Braziliaanse olympische ploeg en Mohammed Kudus, Zakaria Labyad en Sean Klaiber door blessures.

Bij Leipzig ontbrak Brian Brobbey. De spits, die deze zomer transfervrij werd overgenomen van Ajax, is geblesseerd. Leipzig komt volgende week zaterdag in actie in de eerste ronde van de DFB-Pokal en gaat daarin op bezoek bij SV Sandhausen.

Met het duel met Leipzig sloot Ajax, dat nog ongeslagen is in deze voorbereiding, het trainingskamp in Oostenrijk af. De ploeg oefent woensdag nog in eigen huis tegen Leeds United en speelt zaterdag op eigen veld tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Koopmeiners maakt rentree bij AZ

AZ won later op zaterdag de eerste wedstrijd met publiek in het vernieuwde AFAS Stadion. De Alkmaarders waren met 1-0 te sterk voor Real Sociedad. Zakaria Aboukhlal zorgde na ruim een half uur voor de enige goal. De aanvaller scoorde met een fraaie boogbal.

Bij AZ maakte Teun Koopmeiners zijn rentree. De aanvoerder leek na het EK met het Nederlands elftal, waarop hij geen minuut speelde, snel te vertrekken. Atalanta wil hem graag overnemen van AZ, maar Koopmeiners twijfelt omdat er meer clubs zijn geïnteresseerd.

Myron Boadu, Owen Wijndal en Marco Bizot ontbraken. Boadu heeft van de directie tijd en ruimte gekregen om de onderhandelingen met AS Monaco over een transfer af te ronden. "Er is concrete interesse, maar er is nog geen akkoord tussen de clubs", zei Huiberts tegen ESPN.

AZ oefent volgende week zondag nog thuis tegen Torino en start de Eredivisie op zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Donderdag 19 augustus en donderdag 26 augustus staan de play-offs van de Europa League op het programma.