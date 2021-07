Dick Advocaat gaat alweer aan de slag als trainer. De 73-jarige Hagenaar, die twee maanden geleden bij Feyenoord afscheid nam als clubcoach, wordt de nieuwe bondscoach van Irak, zo bevestigt de Iraakse voetbalbond zaterdag.

Advocaat zei bij zijn vertrek bij Feyenoord dat hij nog wel bereid was om bondscoach te worden van een land. Irak is doorgedrongen tot de beslissende WK-kwalificatiereeks en heeft goede papieren om zich te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar.

De Iraakse voetbalbond meldde zaterdag op Facebook dat de onderhandeling met Advocaat in Madrid succesvol zijn afgerond. Hij begint op korte termijn met zijn werkzaamheden en neemt Cor Pot, met wie hij bij onder meer Feyenoord al samenwerkte, mee als assistent.

Advocaat is bij Irak de opvolger van Srecko Katanec. De Sloveen leverde begin deze maand zijn contract bij de Iraakse voetbalbond in omdat hij naar eigen zeggen al zes maanden geen salaris had ontvangen. Hij heeft ook een zaak aangespannen bij wereldvoetbalbond FIFA.

Dick Advocaat rende huilend naar binnen toen hij met zijn laatste club Feyenoord de play-offs om Europees voetbal won. Foto: Pro Shots

Irak mogelijk zevende land voor Advocaat

In mei zette Advocaat bij Feyenoord een punt achter zijn imposante loopbaan als clubcoach. Met de Rotterdammers won hij de play-offs om Europees voetbal. Na afloop van de gewonnen finale tegen FC Utrecht (2-0) liep hij huilend van het veld. Hij is al sinds 1981 trainer.

Voor Advocaat is Irak het zevende land dat hij onder zijn hoede neemt als bondscoach. Eerder zwaaide hij de scepter bij Nederland (drie keer), de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië. Met Nederland (1994) en Zuid-Korea (2006) was hij al actief op een WK.

Irak plaatste zich onlangs voor de beslissende kwalificatiegroep voor het WK van 2022 nadat het als tweede was geëindigd in de eerste kwalificatiegroep. De beste twee landen in de poule met Iran, Zuid-Korea, het Verenigde Arabische Emiraten van bondscoach Bert van Marwijk, Syrië en Libanon kwalificeren zich voor het WK, terwijl de nummer drie nog een barrageduel speelt.

Advocaat wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse trainers aller tijden en leidde onder meer PSV, Glasgow Rangers, Zenit Sint-Petersburg en AZ. Met PSV (1997), Rangers (1999 en 2000) en Zenit (2007) werd hij landskampioen. Met Zenit legde hij ook nog beslag op de UEFA Cup in 2008. In de laatste drie jaar was hij trainer bij Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Feyenoord.