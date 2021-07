PSV heeft zaterdag Mohamed Ihattaren uit de A-selectie gezet. De Eindhovenaren laten de negentienjarige middenvelder vanaf maandag apart trainen, omdat hij volgens de club een aantal afspraken niet is nagekomen.

PSV meldt niet om welke afspraken het gaat, maar alleen dat de directie Ihattaren daar donderdagmiddag op heeft aangesproken. "Zoals in het verleden eerder is gebeurd", valt er verder te lezen in een verklaring op de eigen website.

"Het clubbelang van PSV staat ten alle tijden voorop. De focus ligt op het kwalificatietraject voor de groepsfase van de Champions League, de Johan Cruijff Schaal en de start van de Eredivisie."

De kans lijkt hierdoor alsmaar groter dat Ihattaren deze zomer vertrekt bij PSV. Hij heeft nog maar een contract voor een jaar en hij reisde eerder deze week al af naar Monaco om met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zijn toekomst te bespreken.

Dat was opvallend, omdat Ihattaren zich een aantal dagen daarvoor ziek had gemeld. Hij miste om die reden de return tegen Galatasaray (1-2-zege) in de tweede voorronde van de Champions League. In de heenwedstrijd (5-1-zege) bleef hij op de bank.

Mohamed Ihattaren en Roger Schmidt in betere tijden, vorig seizoen na een doelpunt van de middenvelder. Mohamed Ihattaren en Roger Schmidt in betere tijden, vorig seizoen na een doelpunt van de middenvelder. Foto: ANP

Ihattaren kwam al eerder in opspraak bij PSV

Het is niet de eerste keer dat Ihattaren in opspraak komt bij PSV. Hij werd vorig seizoen buiten de selectie gelaten voor de topper tegen Ajax (1-1) en de club gaf toen in een statement, dat werd ondertekend door de staf, spelersgroep en directie, te kennen de hoop voor nu op te hebben gegeven.

Dat leidde tot woede bij Raiola, die in gesprek wilde gaan met trainer Roger Schmidt, met wie Ihattaren meermaals botste. "Ik vind dat deze trainer de weg kwijt is, wanneer hij zijn eigen mening moet laten rechtvaardigen door de spelersgroep. Dit heb ik nog nooit gezien en het slaat nergens op", brieste hij.

Schmidt toonde zich voor het tweeluik met Galatasaray opnieuw hard voor Ihattaren. "Mo heeft een moeilijk jaar achter de rug. Zoals hij zich nu manifesteert kan hij weer een van de 23 sleutelspelers worden. Maar hij zal zich ook mentaal moeten verbeteren en laten zien dat hij gemotiveerd blijft."

Ihattaren beleefde in het seizoen 2019/2020 onder Schmidts voorganger Mark van Bommel zijn doorbraak als profvoetballer. De KNVB zorgde er onder aanvoering van toenmalig bondscoach Ronald Koeman voor dat hij het Nederlands elftal verkoos boven Marokko, maar hij wacht nog op zijn interlanddebuut.

Onder Schmidt belandde Ihattaren al snel op de bank en het lijkt er steeds meer op dat het bij 74 officiële wedstrijden en 10 doelpunten blijft in het eerste elftal van PSV. Van Bommel, die momenteel de trainer is van VfL Wolfsburg sprak onlangs al zijn interesse uit in Ihattaren.