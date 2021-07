Jan Wouters treedt toe tot de technische staf van Fortuna Sittard. De 61-jarige Utrechter gaat "in een ondersteunende rol" samenwerken met hoofdcoach Sjors Ultee en assistent Rob Alflen, die hij allebei goed kent.

"Jan zal zowel onze staf als spelers gaan helpen met al zijn voetbalkennis", zegt Ultee zaterdag op de site van Fortuna, de nummer elf van vorig Eredivisie-seizoen. "Hij neemt een berg aan ervaring op topniveau met zich mee, als speler en als trainer."

Wouters, Ultee en Alflen zijn alle drie Utrechters en werkten in 2014 al samen bij FC Utrecht. Wouters was daar toen hoofdtrainer en werd na zijn ontslag opgevolgd door Alflen.

In de jaren tachtig en negentig speelde Wouters voor achtereenvolgens FC Utrecht, Ajax, Bayern München en PSV. Hij kwam zeventig keer uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij in 1988 Europees kampioen werd.

Als trainer had Wouters naast FC Utrecht ook Ajax, PSV en Kasimpasa onder zijn hoede, al was hij in Eindhoven en Turkije op interim-basis slechts kort hoofdcoach. Bij Utrecht en PSV was hij ook assistent, net als bij Rangers FC en Feyenoord.

Zijn klus bij Feyenoord begon in het seizoen 2015/2016, duurde twee jaar en was tot dusver de laatste voor de oud-middenvelder. Hij assisteerde Giovanni van Bronckhorst toen de Rotterdammers in 2017 landskampioen werden.