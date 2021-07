De zestienjarige Ajax-speler Noah Gesser is vrijdagavond omgekomen bij een verkeersongeluk in het Utrechtse IJsselstein. Dat bevestigt een woordvoerder van de club, die spreekt van "vreselijk nieuws". Ook de achttienjarige broer van de speler heeft het ongeluk niet overleefd.

Gesser speelde sinds de zomer van 2018 voor Ajax, dat hem oppikte bij amateurclub Alphense Boys. Volgens fansites werd hij gezien als een groot talent en stond hij te boek als een snelle en veel scorende spits. Komend seizoen zou Gesser in Ajax onder 17 spelen.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagavond op de Weg der Verenigde Naties in IJsselstein. Een personenauto, waarin Gesser zat, raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje.

De politie bevestigt dat twee mannen van zestien en achttien jaar oud, die woonachtig waren in IJsselstein en afkomstig zijn uit hetzelfde gezin bij het ongeluk zijn omgekomen. Verder doet de politie geen mededelingen over hun identiteit.

De bestuurder van het taxibusje is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij was fysiek in orde, meldde de politie eerder.