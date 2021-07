Rafael van der Vaart gaat mogelijk aan de slag bij Esbjerg fB. De 109-voudig Oranje-international is door voorzitter Paul Conway benaderd om een rol te gaan spelen binnen de Deense club, waar het momenteel behoorlijk onrustig is.

Donderdag eisten de spelers van Esbjerg in een open brief het vertrek van trainer Peter Hyballa, die pas in mei is aangesteld. De oud-coach van NEC en NAC Breda wordt door de selectie beschuldigd van structureel (seksistisch) wangedrag. Hyballa ontkent dat en spreekt van een complot.

De Amerikaanse voorzitter Conway denkt dat de komst van de 38-jarige Van der Vaart, die in 2018 tijdens de laatste maanden van zijn carrière vier wedstrijden voor Esbjerg speelde, goed kan uitpakken.

"Dat hij vier tot vijf jaar in deze stad heeft gewoond en niemand binnen Esbjerg hem nog een rol binnen de club heeft aangeboden, getuigt van slecht management", zegt Conway tegen JydskeVestkysten.

"Hij heeft een enorme status en kan ons helpen, al kan ik nog helemaal niets zeggen over zijn mogelijke rol bij de club. Ik ga met hem eten en praten en dan zien we het wel."

Hyballa ziet komst Van der Vaart wel zitten

Recent had Hyballa al aan JydskeVestkysten laten weten dat hij graag met Van der Vaart zou willen samenwerken. "Zijn ervaring, zijn voetbalkennis en zijn netwerk kunnen zeer waardevol zijn", zei de Duitser, die al een ontmoeting met de Nederlander zou hebben gehad.

Van der Vaart speelde achtereenvolgens voor Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, opnieuw HSV en Real Betis voordat hij in 2016 naar Denemarken vertrok. Hij ging daar wonen vanwege zijn relatie met handbalster Estavana Polman, die in Denemarken handbalt.

Zijn sportieve carrière op Deense bodem werd geen succes voor Van der Vaart, die in zijn eerste twee jaar bij FC Midtjylland tot slechts twintig officiële wedstrijden kwam en vrij snel stopte nadat hij in de zomer van 2018 nog bij Esbjerg had getekend.

Overigens maakt Van der Vaarts vijftienjarige zoon Damián deel uit van de jeugdopleiding van Esbjerg. Van der Vaart junior tekende in mei van dit jaar zijn eerste contract bij de club.