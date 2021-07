Ajax-trainer Erik ten Hag hoopt komend seizoen met zijn ploeg te overwinteren in de Champions League. De 51-jarige tukker ziet het bereiken van de knock-outfase van het Europese miljoenenbal echter niet als doelstelling.

"Wij hebben een krachtige wens om te overwinteren in de Champions League, maar het is geen doelstelling", vertelt Ten Hag vrijdag aan de NOS. "Als topsporter wil je altijd verder. We hebben twee keer de dubbel gewonnen. Dan is de logische vervolgstap overwinteren in de Champions League. Maar dan moeten we er half september wel staan."

Die maand staan de eerste groepswedstrijden in de Champions League op het programma. Volgens Ten Hag wordt het Ajax door alle verschillende internationale toernooien echter niet eenvoudig gemaakt om er dan te staan, ook al is de spelersgroep grotendeels intact gebleven.

"We hebben een complexe voorbereiding", laat hij weten. "Met het EK, de Copa América, de Gold Cup en de Olympische Spelen zijn er spelers die op verschillende momenten binnenkomen. Dus het is een grote puzzel."

Ajax belegt op dit moment een trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg. Foto: ANP

'Simpele zege PSV op Galatasaray heel goed voor Nederlands voetbal'

Naast Ajax kan ook PSV zich nog plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren verzekerden zich eerder deze week van een plek in de derde voorronde door over twee wedstrijden overtuigend af te rekenen met Galatasaray (5-1 en 1-2).

Ten Hag is blij met het sterke optreden van PSV. "Dat is heel erg goed voor het Nederlandse voetbal. Het is moeilijk om er na twee wedstrijden iets over te zeggen, maar het ziet er energiek uit. En voor het Nederlandse voetbal is het hartstikke belangrijk dat niet alleen Ajax de punten pakt."

Overwinteren in de Champions League is dus geen doelstelling voor Ajax, maar Ten Hag weet wel dat hij met zijn ploeg landskampioen moet worden. "Dat is ieder jaar zo. Bij Ajax moet je prijzen winnen. Altijd nummer één willen zijn, is de cultuur die hier heerst. Dat spreekt mij aan. En ik zie nog veel ruimte voor verbetering."

Ajax belegt op dit moment een trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg, dat zaterdag wordt afgesloten met een oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. Op 7 augustus strijden de Amsterdammers om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en een week later beginnen ze met een thuiswedstrijd tegen NEC aan het nieuwe Eredivisie-seizoen.