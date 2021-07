John van den Brom is in de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League tegen een dure nederlaag aan gelopen met KRC Genk. De Nederlandse coach zag zijn ploeg vrijdag op eigen veld met 3-4 verliezen van KV Oostende.

Genk stond na een half uur met 2-0 voor dankzij doelpunten van Bryan Heynen en Théo Bongonda. Kort daarna bracht voormalig FC Twente-aanvaller Marko Kvasina de spanning terug.

Makhtar Gueye tekende vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker, maar even later maakte Bongonda de 3-2. Die voorsprong was van korte duur, want twee minuten later herstelde oud-NAC'er Thierry Ambrose het evenwicht opnieuw.

Frederik Jakel zorgde elf minuten voor tijd voor de winnende treffer van Oostende. Carel Eiting bleef de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

De nederlaag betekende al het tweede puntenverlies van dit seizoen voor Genk. Vorige week begon de ploeg van Van den Brom de competitie met een gelijkspel bij Standard Luik (1-1).

De andere ploegen in de Jupiler Pro League komen later dit weekend in actie. Anderlecht gaat zaterdag op bezoek bij KAS Eupen en regerend landskampioen Club Brugge speelt een dag later uit tegen het gepromoveerde Union Saint-Gilloise.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een schitterende actie van voormalig Willem II- en NEC-aanvaller Mike Trésor te bekijken.