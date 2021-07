VfL Wolfsburg-coach Mark van Bommel maakt zich voorlopig geen zorgen over de mindere resultaten van zijn ploeg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Duitse club verloor zijn laatste vier oefenwedstrijden.

"We willen natuurlijk zo snel mogelijk op niveau komen en we zijn op de goede weg. We moeten nu niet onrustig worden", zegt Van Bommel vrijdag in een interview op de website van Wolfsburg. "Je moet ook niet vergeten dat we het team pas een week helemaal bij elkaar hebben, op Maximilian Arnold na. Hij was nog op de Olympische Spelen."

Van Bommel is sinds begin deze maand coach van Wolfsburg. Hij debuteerde met een oefenzege op Erzgebirge Aue (2-1), maar vervolgde de voorbereiding met nederlagen tegen Hansa Rostock (0-3), Holstein Kiel (0-1), Olympique Lyon (4-1) en AS Monaco (1-2).

Desondanks ziet de Nederlandse trainer juist dat zijn ploeg vooruitgang boekt. "Met de huidige progressie zijn we erg tevreden, vooral omdat we met uitzondering van Aster Vranckx geen blessures meer hebben", vertelt hij. "Het plezier op de training is ook altijd aanwezig, ongeacht de intensiteit. De jongens willen allemaal leren, zich ontwikkelen en hard trainen."

Zaterdag sluit Wolfsburg de voorbereiding af met een thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid. Van Bommel houdt daarbij rekening met een nieuwe nederlaag. "Het resultaat is voorlopig van ondergeschikt belang. Toch willen we winnen, zoals elke wedstrijd tegen Atlético."

Op 8 augustus speelt Wolfsburg in de eerste ronde van de DFB-Pokal uit tegen Preussen Münster, dat uitkomt in de Regionalliga West. Zes dagen later begint de ploeg van Van Bommel aan het nieuwe Bundesliga-seizoen met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde VfL Bochum.