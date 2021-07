FC Barcelona, Real Madrid en Juventus blazen de plannen voor de Super League nieuw leven in. Uit verklaringen van de drie topclubs blijkt vrijdag dat de UEFA van een Spaanse rechtbank te horen heeft gekregen dat het geen straffen mag uitdelen aan alle clubs die onderdeel waren van de vooralsnog mislukte Europese elitecompetitie.

"We zijn verheugd dat we vanaf nu niet langer slachtoffer zullen zijn van de bedreigingen van de UEFA", melden Barcelona, Real en Juventus op hun websites. "Ons doel is om het Super League-project op een constructieve en collaboratieve manier verder te ontwikkelen. Daarbij rekenen we op de bijdrage van alle belanghebbenden van het voetbal: fans, spelers, coaches, clubs, nationale en internationale competities en bonden."

Barcelona, Real en Juventus zijn de enige van de oorspronkelijk twaalf clubs die nog geloven in de oprichting van de Super League. Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Internazionale, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur trokken zich onder grote druk van de voetbalwereld, de politiek en de samenleving terug uit het project.

Begin deze maand droeg een Spaanse rechtbank de UEFA al op alle juridische stappen tegen Barcelona, Real en Juventus te staken. De Europese voetbalbond kondigde eind mei een strafzaak aan tegen de drie topclubs vanwege hun betrokkenheid bij de oprichting van de Super League.

In juni besloot de UEFA de tuchtprocedure tegen de drie clubs al voorlopig op te schorten. Die maatregel was waarschijnlijk een gevolg van de rechtszaak die Real Madrid, Barcelona en Juventus tegen de UEFA hadden aangespannen.

'Sommige elementen van ons voorstel kunnen herzien worden'

Barcelona, Real en Juventus proberen nu andere clubs weer aan tafel te krijgen. Ze laten wel weten dat de oorspronkelijke plannen niet vaststaan.

"We zijn ons ervan bewust dat sommige elementen van ons voorstel herzien kunnen worden en uitgevoerd kunnen worden door middel van dialoog en consensus", aldus de drie topclubs. "We blijven vertrouwen hebben in het succes van dit project, dat altijd de wetgeving van de Europese Unie zal respecteren."

De UEFA kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de Spaanse rechtbank. Ook het Europees Hof van Justitie kijkt nog naar de zaak, waarbij het onder meer gaat om de monopolistische positie van de UEFA in het Europese voetbal.