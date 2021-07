De Surinaamse voetbalbond (SVB) heeft vrijdag besloten om niet verder te gaan met Dean Gorré als bondscoach. De SVB heeft dat besluit vanwege "moverende redenen", die niet verder worden toegelicht, genomen.

Naast de vijftigjarige Gorré vertrekken ook de andere leden van de technische staf van het Surinaamse voetbalelftal. "De SVB spreekt haar dank uit en zal zich nu concentreren op het opzetten van een professionele voetbalcompetitie en een nieuw stadion", zo valt te lezen op Twitter.

Gorré was sinds 3 juli 2018 de bondscoach van Suriname, nadat hij tussen februari en december 2015 ook al werkzaam was als hoofdcoach van de ploeg.

Met Suriname was Gorré deze maand nog actief op de Gold Cup (die momenteel nog bezig is). Het land werd in de groepsfase uitgeschakeld, maar boekte tegen Guadeloupe wel een historische 2-1-overwinning.

Het betekende voor Suriname de eerste overwinning ooit op de Gold Cup. Er werd tot dit jaar nog nooit meegedaan aan het toernooi voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Bij Suriname deden op de Gold Cup een hoop spelers mee die een link hebben met de Nederlandse Eredivisie, zoals Warner Hahn, Sean Klaiber, Dion Malone, Kelvin Leerdam, Ridgeciano Haps, Ryan Koolwijk en Diego Biseswar.