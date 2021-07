De eerste thuiswedstrijd van AZ in het nieuwe voetbalseizoen is pas in september. De ontmoeting met Fortuna Sittard, die voor 22 augustus gepland stond, is verplaatst naar begin december. De KNVB heeft dat gedaan op verzoek van AZ, dat 19 en 26 augustus play-offwedstrijden speelt in de Europa League.

Om meer rust te hebben tussen die twee duels in, deed AZ het verzoek tot verplaatsing bij de nationale voetbalbond. Die regeling voor Nederlandse clubs die meedoen aan Europese toernooien, bestaat sinds enkele seizoenen.

AZ opent de competitie op zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, gevolgd door een uitduel met sc Heerenveen op zondag 29 augustus.

Na een interlandperiode speelt AZ zaterdag 11 september tegen PSV de eerste thuiswedstrijd van het seizoen.

Het is nog niet bekend wie AZ in augustus treft in de voorrondes van de Europa League.