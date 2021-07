Eljero Elia vertrekt per direct bij FC Utrecht. De Domstedelingen laten vrijdag weten dat de speler en club in goed overleg hebben besloten om uit elkaar te gaan.

De 34-jarige Elia speelde sinds vorig seizoen bij FC Utrecht en had nog een contract voor een jaar, maar dient dat dus niet uit. "Helaas is de samenwerking niet geworden wat we er allebei vooraf van gehoopt hadden", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van de club.

"Dit seizoen zijn keuzes gemaakt die als gevolg hebben dat er minder perspectief is voor Eljero om bij FC Utrecht de rol in te vullen die wij en hij voor hem voor ogen hadden. Naar aanleiding daarvan zijn we het gesprek aangegaan en hebben we in goed overleg besloten het contract van Eljero bij FC Utrecht te ontbinden", aldus Zuidam.

Elia: "Afgelopen seizoen was voor mij een jaargang met ups en downs, waarin ik er ondanks moeilijke omstandigheden alles aan heb gedaan mijn bijdrage aan de ploeg te leveren. Dit seizoen is het perspectief voor mij veranderd. Daarover is de club eerlijk naar mij geweest en dat waardeer ik. Ik ga nu bekijken waar mijn toekomst ligt."

In het afgelopen seizoen speelde Elia 23 wedstrijden voor FC Utrecht. Hij was daarin goed voor twee doelpunten en een assist. De rechtspoot kwam eerder ook uit voor onder meer FC Twente, Werder Bremen, Feyenoord, Juventus en Hamburger SV.