Steven Berghuis snapt dat zijn transfer van Feyenoord naar Ajax voor een hoop (negatieve) reacties heeft gezorgd. De aanvaller kreeg ook de nodige steun en felicitaties, maar vond een aantal verwensingen te ver gaan.

"Met de negatieve reacties had ik ook wel rekening gehouden. Ik ben natuurlijk niet dom. Dat is niet erg, dat is de emotie. Er zijn natuurlijk wel twee dingen geweest die te ver zijn gegaan voor mijn gevoel. Uiteindelijk is het wel mijn werk en zo moeten mensen dat ook zien", zegt Berghuis in gesprek met de NOS.

Berghuis noemt niet welke twee dingen hij te ver vond gaan. Er ontstond wel veel ophef over een spandoek waarop Berghuis werd bedreigd. Zijn naam was op een lijst geplaatst met de geliquideerde crimineel Martin van de Pol en misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die bekendstonden als Ajax-supporters. Feyenoord noemde dat spandoek later "walgelijk".

De 29-jarige Berghuis heeft de (verwachte) negatieve reacties wel meegenomen in zijn overweging om al dan niet voor Ajax te kiezen. "Maar uiteindelijk komt de topsportman in mij naar boven en dan ga je er ook voor. De mensen dicht bij mij staan er ook achter en vonden dat ik dit moest doen."

Steven Berghuis bereidt zich met Ajax in Oostenrijk voor op het nieuwe seizoen.

Berghuis: 'Fantastisch opgevangen bij Ajax'

Berghuis is met Ajax momenteel op trainingskamp in Oostenrijk en laat weten het naar zijn zin te hebben. "Ik ben fantastisch opgevangen door de club en mijn teamgenoten. Ik voel me welkom en ze zijn blij met mij. Ik kan bij ze terecht en dat voelt goed."

Bij Feyenoord was Berghuis een onbetwiste basisklant, maar dat lijkt hij bij Ajax nog zeker niet te zijn. "Dat had ik bij Feyenoord afgedwongen. Het proces begint hier weer opnieuw en daar was ik ook naar op zoek. De uitdaging voor mijzelf om het weer te laten zien. Daar word je een betere speler van, denk ik."

Berghuis kan op 7 augustus zijn officiële debuut maken voor Ajax. De Amsterdammers spelen dan tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De Oranje-international speelde al wel met Ajax in een oefenwedstrijd tegen Bayern München.