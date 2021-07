Virgil van Dijk is blij en dankbaar dat hij donderdag na lang herstel van een zware knieblessure zijn rentree maakte bij Liverpool. De aanvoerder van Oranje beseft dat hij van ver is gekomen.

"285 dagen geleden begon ik aan de route om weer te gaan spelen. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe ik me voel, maar ik voel me gezegend met de steun van zo veel mensen", zei Van Dijk na het oefenduel met Hertha BSC, dat met 4-3 werd verloren.

De dertigjarige Van Dijk kwam tijdens de wedstrijd in Innsbruck in de 69e minuut in het veld. Het was zijn eerste optreden in het shirt van Liverpool sinds vorig jaar oktober, toen hij door toedoen van Everton-keeper Jordan Pickford zwaar geblesseerd raakte.

Van Dijk bedankte na zijn rentree iedereen die hem tijdens zijn revalidatie heeft bijgestaan. "De operatie, mijn fysiotherapeuten, coaches en de staf die me vanaf de eerste dag hebben bijgestaan. Mijn teamgenoten die me energie gaven en me motiveerden", somde hij op.

"De supporters voor hun liefde, steun en medeleven. En vooral mijn familie, want zonder hen zou ik nergens zijn. Heel erg bedankt. Maar het werk houdt niet op, ik ben pas net begonnen. Ik moet zo doorgaan."

Naast Van Dijk maakte ook collega-verdediger Joe Gomez zijn rentree na blessureleed. De volgende oefenwedstrijd is pas op 8 augustus, wanneer Athletic Club de tegenstander is. Het eerste competitieduel is op 14 augustus tegen Norwich City.