Mexico heeft vrijdag de finale van de Gold Cup bereikt. De ploeg van Ajacied Edson Álvarez en PSV'er Érick Gutiérrez was in Houston met 2-1 te sterk voor Canada.

Mexico kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong door een strafschop van Orbelín Pineda. Tajon Buchanan maakte er in de 57e minuut 1-1 van door na een fraaie dribbel vanaf de zijkant raak te schieten in de verre hoek.

Tien minuten daarna had Mexico de voorsprong moeten pakken, maar Carlos Salcedo zag zijn penalty gestopt worden door doelman Maxime Crépeau. De bevrijdende 2-1 kwam er alsnog voor Mexico; Héctor Herrera schoot in de tiende minuut van de blessuretijd raak. De wedstrijd lag in de tweede helft tijdelijk stil vanwege kwetsende spreekkoren van een deel van het publiek.

Álvarez had zoals gewoonlijk een basisplek bij Mexico en PSV-middenvelder Gutiérrez werd een kwartier na rust ingebracht. Oud-Eredivisie-spelers Héctor Moreno (ex-AZ en PSV) en Jesús Corona (ex-FC Twente) deden de hele wedstrijd mee.

In de finale wacht Mexico een krachtmeting met de VS, dat met 0-1 van Qatar won. Gyasi Zardes zorgde vier minuten voor tijd voor het beslissende doelpunt, een klein half uur nadat Qatar een penalty had gemist.

De finale van de Gold Cup wordt in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) gespeeld. Het is een herhaling van de eindstrijd van 2019. Twee jaar geleden greep Mexico de titel door de Verenigde Staten met 1-0 te verslaan.