Hoewel Feyenoord zich donderdag plaatste voor de derde voorronde van de Conference League, schrok trainer Arne Slot van de manier waarop zijn ploeg voor de dag kwam tegen FC Drita. De Rotterdammers wonnen met 3-2, maar gaven enorm veel kansen weg.

"Bijna elke aanval van Drita leverde een kans op, we hebben er een groot aantal weggegeven", analyseerde Slot bij ESPN. "Of dat nou komt omdat wij echt zo matig verdedigden of dat de tegenstander toch ietsje beter was dan we dachten, daar zullen we de komende tijd goed naar moeten kijken."

Dat Feyenoord dankzij drie doelpunten van Guus Til - waarvan de bevrijdende 3-2 pas viel in de allerlaatste minuut - toch een ronde verder mag, is volgens Slot wel enigszins tegen de verhouding in.

"We hebben een beetje geluk gehad. Misschien wel een beetje veel zelfs. Ik had wel verwacht dat we eenvoudiger door zouden gaan, maar het moest van heel ver komen. Het was in ieder geval geen saaie wedstrijd."

Arne Slot geeft Jens Toornstra aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Arne Slot geeft Jens Toornstra aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Foto: ANP

Slot neemt Fer in bescherming

Feyenoord kwam in De Kuip nog wel vroeg op voorsprong, maar keek niet veel later tegen een verrassende 1-2-achterstand aan. Daarbij speelde Leroy Fer, die als centrale verdediger op een voor hem ongebruikelijke positie stond, een ongelukkige rol.

"Hij speelde rechts centraal achterin omdat ik daar nu geen andere speler heb", legde Slot zijn keuze uit. "Dat heeft hij eerder in zijn carrière nooit hoeven doen. Hij ging weliswaar in de fout, maar ik wil hem toch wel echt in bescherming nemen."

In de tweede helft kwam Feyenoord dankzij Til met de schrik vrij, al liet Drita bij een stand van 2-2 weer een aantal opgelegde kansen liggen. "Gelukkig hebben we een hele goede keeper", zo prees Slot de cruciale reddingen verrichtende Justin Bijlow. "Dan lijkt het ook wel of je meer geluk hebt dan je tegenstander."