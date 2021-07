Virgil van Dijk heeft donderdag na ruim negen maanden blessureleed zijn rentree bij Liverpool gemaakt. De Oranje-international speelde zo'n twintig minuten mee in een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC.

De dertigjarige Van Dijk kwam in de 69e minuut in het veld. Hij maakte zijn eerste minuten sinds vorig jaar oktober, toen hij in de competitiewedstrijd tegen Everton zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie door een onbeholpen actie van Everton-keeper Jordan Pickford. Hij onderging vervolgens een operatie.

Door de zware kruisbandblessure moest Van Dijk in juni een streep door het EK halen. Bij afwezigheid van de aanvoerder verliep het Europese eindtoernooi dramatisch voor Oranje. In de achtste finales werd Nederland uitgeschakeld door Tsjechië, waarop bondscoach Frank de Boer zijn conclusies trok.

Naast Van Dijk maakte ook Joe Gomez zijn rentree voor Liverpool. De Engelse verdediger, die eveneens langdurig was uitgeschakeld door een blessure, kwam op hetzelfde moment als de Nederlander binnen de lijnen.

Virgil van Dijk omhelst manager Jürgen Klopp voordat hij het veld betreedt. Virgil van Dijk omhelst manager Jürgen Klopp voordat hij het veld betreedt. Foto: Getty Images

Liverpool verliest in doelpuntrijk duel van Hertha

Liverpool verloor de wedstrijd tegen Hertha in Innsbruck met 4-3. De Duitser leidden na iets meer dan een half uur met 2-0 dankzij goals van Santiago Ascacíbar en Suat Serdar. Sadio Mané en Takumi Minamino brachten de Engelsen voor rust langszij.

In de tweede helft bezorgde Stevan Jovetic Hertha met twee doelpunten een 4-2-voorsprong, waarna Alex Oxlade-Chamberlain in de slotfase nog wat terugdeed namens Liverpool. Javairô Dilrosun werd in de 68e minuut gewisseld bij Hertha, waar Deyovaisio Zeefuik op dat moment juist in het veld kwam.

De volgende oefenwedstrijd van Liverpool is pas op 8 augustus. 'The Reds' nemen het dan op tegen het Spaanse Athletic Club. Ze openen het nieuwe Premier League-seizoen op 14 augustus met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Norwich City.