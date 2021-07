Guus Til kan nog niet helemaal bevatten dat hij Feyenoord met een hattrick aan een plek in de derde voorronde van de Conference League heeft geholpen. Dankzij de drie doelpunten van de middenvelder ontsnapten de Rotterdammers donderdag aan een blamage tegen het Kosovaarse FC Drita: 3-2.

"Dit is natuurlijk fantastisch. Ik heb ontzettend genoten, maar ik kan het eigenlijk niet echt bevatten", zei Til, die zijn eerste officiële wedstrijd in De Kuip speelde, na afloop van de return bij ESPN. "Sinds lange tijd zaten er weer ontzettend veel mensen. Die hebben we enorm gemist."

Til opende al na zeven minuten de score voor Feyenoord, maar binnen tien minuten boog Drita de achterstand om in een voorsprong. Halverwege de tweede helft zorgde de enkelvoudig Oranje-international voor de 2-2 en in de slotfase maakte hij zijn derde van de avond.

"Het waren wel twee doelpunten binnen 5 meter", zei hij over zijn hattrick. "Ik denk dat ik er wel vijf had kunnen maken, maar dat doet er niet toe. We zijn door en daar ben ik blij mee."

Vreugde bij Feyenoord na de 3-2 van Guus Til. Vreugde bij Feyenoord na de 3-2 van Guus Til. Foto: Pro Shots

'Ongelooflijk hoe wij soms de kansen weggaven'

Til is de eerste Feyenoorder die sinds 1995 in een Europees duel een hattrick heeft gemaakt. Mike Obiku scoorde in dat jaar drie keer in een wedstrijd tegen FK Liepaja. Ook trad hij in de voetsporen van Harry van der Laan (vier goals in 1990) en Hans Venneker (vijf goals in 1964), die eveneens in hun eerste wedstrijd voor de Rotterdammers in De Kuip minimaal drie keer scoorden.

Wel schrok Til van de vele kansen die Feyenoord weggaf tegen Drita. "Ze speelden op de counter en daar waren wij totaal niet alert op. Het was eigenlijk ongelooflijk hoe wij soms de kansen weggaven. Dit zullen we goed moeten analyseren. Het zal zeker beter moeten."

Feyenoord neemt het in de derde voorronde op tegen het Zwitserse FC Luzern. De wedstrijden zijn op donderdag 5 en 12 augustus. Om het hoofdtoernooi van het nieuwe Europese toernooi te bereiken, moet daarna nóg een voorronde worden overleefd.