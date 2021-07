Feyenoord is donderdag ontsnapt aan een roemloze uitschakeling in de tweede voorronde van de Conference League. Dankzij een hattrick van Guus Til werd in De Kuip met 3-2 gewonnen van FC Drita, wat na het doelpuntloze gelijkspel van vorige week in Kosovo net voldoende was.

Het winnende doelpunt van Til viel pas in de allerlaatste minuut. De van Spartak Moskou gehuurde middenvelder had eerder al de 1-0 en de 2-2 voor zijn rekening genomen.

Feyenoord had in een spectaculair duel de handen meer dan vol aan de nummer twee van de Kosovaarse competitie, dat halverwege de tweede helft nog brutaal op een 1-2-voorsprong stond. Ook na de 2-2 van Til kregen de bezoekers nog grote kansen om voor een derde keer toe te slaan.

Voor Til waren het zijn eerste doelpunten in het shirt van zijn nieuwe club. De oud-speler van AZ is bovendien de eerste Feyenoorder sinds Mike Obiku 25 jaar geleden die een hattrick maakt in een Europees duel.

Feyenoord neemt het in de derde voorronde op tegen het Zwitserse FC Luzern. De wedstrijden zijn op donderdag 5 en 12 augustus. Om het hoofdtoernooi van het nieuwe Europese toernooi te bereiken, moet daarna nóg een voorronde worden overleefd.

Feyenoord kan niet doordrukken na goede start

Feyenoord, waar aanwinst Alireza Jahanbakhsh zijn eerste speelminuten maakte in een officieel duel, ging onstuimig van start. Al in de tweede minuut knalde Orkun Kökçü op de lat. Aan de andere kant gaf ook Drita een waarschuwing af door rakelings voorlangs te schieten.

De vroege voorsprong voor Feyenoord kwam er alsnog. Na een voorzet van het hoofd van Bryan Linssen opende Til de score. Een opmaat voor een makkelijke zege was het allerminst, want tien minuten later keek de thuisploeg tot afgrijzen van de 25 duizend supporters tegen een 1-2 achterstand aan.

Eerste werkte Marko Simonovski de bal met wat geluk achter doelman Justin Bijlow, waarna Leroy Fer even later hopeloos in de fout ging. De als centrale verdediger opgestelde aanvoerder probeerde de bal met een mislukte omhaal weg te halen en gaf Astrit Fazliu daarmee een vrije doortocht naar de goal.

Til slaat toe na gemiste kansen Drita

De Kosovaren koesterden de onverwachte voorsprong en lieten net als in de thuiswedstrijd zien de zaken verdedigend aardig op orde te hebben. Pas in de 68e minuut was het opnieuw Til die zijn nieuwe club bij de hand nam. Hij tekende met een geplaatste kopbal voor de 2-2.

Opvallend genoeg was het toch daarna toch weer FC Drita dat de beste kansen kreeg om opnieuw op voorsprong te komen. De Rotterdammers kropen door het oog van de naald bij twee messcherpe uitbraken van de bezoekers.

Enigszins tegen de verhouding in was het daarna toch Feyenoord dat een slechte wedstrijd winnend wist af te sluiten. Na een corner van Kökçü was het opnieuw Til die op de goede plaats stond en zijn hattrick compleet maakte.