Vitesse moet het in de derde voorronde van de Conference League opnemen tegen Dundalk FC. De Ierse club was in de tweede kwalificatieronde over twee wedstrijden te sterk voor Levadia Tallinn uit Estland.

Dundalk won de return in Estland donderdag met 1-2. Een week eerder speelden de twee ploegen met 2-2 gelijk in de heenwedstrijd in Dublin.

De winnende treffer voor Dundalk viel pas in de 92e minuut. De Engelsman Will Patching kroonde zich tot matchwinner in Tallinn.

Dundalk bezet momenteel de zesde plaats in de Ierse competitie. De ploeg eindigde vorig seizoen als derde in de competitie en veroverde de nationale beker.

Vitesse, dat donderdag een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum (1-2) won, stroomt als nummer vier van de Eredivisie in de derde voorronde van het nieuwe Europese clubtoernooi in. De Arnhemmers spelen volgende week donderdag eerst thuis tegen Dundalk. Een week later volgt de return in Dublin.

Mocht Vitesse Dundalk verslaan, dan moet nog een ronde worden overleefd om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. De twee duels in de laatste voorronde worden op 19 en 26 augustus gespeeld.