Feyenoord begint donderdag met Alireza Jahanbakhsh aan de return tegen het Kosovaarse FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. De 27-jarige aanvaller maakt zijn basisdebuut voor de Rotterdammers.

Ten opzichte van de heenwedstrijd in Kosovo neemt Jahanbakhsh de plek van Naoufal Bannis in. De Iraniër, die onlangs overkwam van Brighton & Hove Albion, start als rechtsbuiten. Bryan Linssen schuift door naar de spitspositie.

Jahanbakhsh maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Feyenoord in de oefenwedstrijd tegen het Griekse PAOK (1-2-verlies). Hij viel na rust in.

Feyenoord-coach Arne Slot voert tegen Drita verder geen wijzigingen door in zijn opstelling. Aanwinst Gernot Trauner is nog niet speelgerechtigd en maakt dus geen deel uit van de selectie. Leroy Fer staat daarom opnieuw centraal in de verdediging.

De heenwedstrijd tussen Feyenoord en Drita eindigde vorige week in Kosovo ondanks het vele balbezit van de bezoekers in 0-0.

De return tussen Feyenoord en FC Drita begint donderdag om 20.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Noorse scheidsrechter Espen Eskas. Bij het duel zijn 25.000 fans welkom. De winnaar neemt het in de derde voorronde op tegen het Zwitserse FC Luzern.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Fer, Senesi, Malacia; Kökçü, Toornstra, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling FC Drita: Maloku; Limani, Jamal, Cuculi, Blakçori; Vuçaj, Jashari; Muja, Fazliu, Ajzeraj; Simonovski.