Peter Hyballa is niet van plan te vertrekken bij Esbjerg fB. De selectie van de Deense club eiste donderdag in een open brief het vertrek van de trainer, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan (seksistisch) wangedrag.

"Ik zie het als een complot van twee oudere spelers die niet meewillen in mijn manier van werken. Samen met de media", zegt Hyballa tegen BN DeStem. "En zij zetten druk op de andere spelers. Om mijn naam kapot te maken."

In de brief worden meerdere concrete voorbeelden van het wangedrag van Hyballa genoemd. Hij zou onder meer voor tal van blessures zorgen door zijn spelers te hard te laten trainen en zo tegen een nieuwe fysiotherapeut zijn uitgevallen dat die in huilen uitbarstte.

Ook zou de 45-jarige coach een speler voor de hele groep te dik hebben genoemd, waarbij hij zelfs het shirt van de speler omhoog zou hebben gedaan en in diens tepel zou hebben gebeten. "Hij was gewoon niet fit. En dan moet je werken", verklaart Hyballa.

"Mijn Rotterdamse vader heeft me geleerd direct te zijn", vervolgt hij. "Dus als iemand te zwaar is, zeg ik dat. Misschien te snel of over het randje. En misschien train ik zelfs te hard. Maar slaan? Een fysieke straf? Complete nonsens. Dan had de politie hier toch allang gestaan?"

Peter Hyballa was in het seizoen 2016/2017 trainer van NEC. Peter Hyballa was in het seizoen 2016/2017 trainer van NEC. Foto: ANP

'Het is ook met een knipoog bedoeld'

Volgens Hyballa ligt de reactie van de spelers van Esbjerg ook aan de Deense mentaliteit. In het verleden zei hij als jeugdtrainer ook tegen Mario Götze dat hij te dik was. De Duitse middenvelder, die momenteel voor PSV uitkomt, kroop volgens de coach meteen de fitnessruimte in en keerde in topvorm terug.

De excentrieke Hyballa denkt dat de spelers van Esbjerg zijn opmerkingen te persoonlijk opvatten. "Het is ook met een knipoog bedoeld, als ik zoiets zeg. Humor. In Duitsland kan dat. In Nederland volgt een 'ja, maar' en gaan ze aan de slag. En in Denemarken hoor je niets."

Voorlopig wil Hyballa van geen wijken weten bij Esbjerg. "Ik denk zoals ik denk, blijf lastig, maar werk ontzettend hard. En de spelers doen het beter en beter. Daar kunnen twee lullen niets aan veranderen. Ik blijf."

De Duitser wordt in ieder geval gesteund door de clubleiding van Esbjerg. Paul Conway, de Amerikaanse eigenaar van de Deense club, liet al weten geen begrip te hebben voor de houding van de selectie.