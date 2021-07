Sean Klaiber heeft donderdag het trainingskamp van Ajax in Oostenrijk verlaten. De rechtsback heeft tijdens een training een knieblessure opgelopen, zo meldt de club uit Amsterdam.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Volgens Voetbal International en De Telegraaf wordt gevreesd voor een zware kruisbandkwetsuur. Klaiber ging schreeuwend van de pijn naar de grond en stapte op krukken op het vliegtuig naar Nederland. Voor een zware knieblessure staat normaal gesproken een revalidatie van minstens negen maanden.

De 26-jarige Klaiber is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij Ajax. De geboren Nieuwegeiner werd in oktober vorig jaar voor ruim 4 miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. In zijn debuutseizoen kwam hij tot 22 officiële wedstrijden, voornamelijk als invaller.

Door het mogelijke wegvallen van Klaiber heeft trainer Erik ten Hag alleen nog Noussair Mazraoui, Devyne Rensch en eventueel Jurriën Timber tot zijn beschikking voor de rechtsbackpositie. Mazraoui was tot dusver de eerste keus in de oefenwedstrijden.

Ajax verblijft sinds afgelopen zaterdag in het Oostenrijkse Bramberg ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag staat in Grödig de afsluitende oefenwedstrijd tegen de Duitse topclub RB Leipzig op het programma.

De Amsterdammers strijden volgende week zaterdag in de Johan Cruijff ArenA met PSV om de Johan Cruijff Schaal, waarna een week later de Eredivisie van start gaat. De regerend landskampioen neemt het dan op tegen het gepromoveerde NEC.