De spelers van het Deense Esbjerg fB hebben donderdag in een open brief het vertrek van Peter Hyballa geëist. De oud-trainer van NEC en NAC Breda zou zich schuldig maken aan wangedrag, waarbij hij spelers onder meer openlijk (seksistisch) vernedert, met ontslagen dreigt en zijn selectie tegen alle medische adviezen in veel te hard laat trainen.

In de afgelopen tijd circuleerden in Deense media al berichten over het gedrag van Hyballa, die pas sinds deze zomer in dienst is bij Esbjerg. De spelers hebben het helemaal gehad met de 45-jarige Duitser.

"Naar onze mening heeft Peter Hyballa niet de benodigde professionele en menselijke kwaliteiten om ons te leiden. We vinden het helaas nodig te laten weten dat hij ons respect als leider en inspirator heeft verloren", schrijven de spelers in de open brief.

In de lange brief worden tal van concrete voorbeelden genoemd door de spelers. Hyballa zou onder meer voor tal van blessures zorgen door zijn spelers te hard te laten trainen en zo tegen een nieuwe fysiotherapeut zijn uitgevallen dat die in huilen uitbarstte.

Ook zou de trainer een speler voor de hele groep te dik hebben genoemd, waarbij hij zelfs het shirt van de speler omhoog zou hebben gedaan en in diens tepel zou hebben gebeten. Bovendien zou een lid van de technische staf om onduidelijke redenen foto's van de spelers met ontbloot bovenlichaam op zijn telefoon hebben staan.

Verder zou Hyballa zijn spelers verbaal beledigen en zou hij een niet nader genoemde speler na een wedstrijd tot twee keer toe hard geslagen hebben, waarbij twee rode afdrukken op diens lichaam te zien zouden zijn geweest.

Nederland maakte in 2016 kennis met Peter Hyballa toen hij bij NEC tekende. Foto: ANP

Esbjerg-eigenaar: 'Deze brief is belachelijk'

Vooralsnog kunnen de spelers van Esbjerg op weinig medeleven van de clubleiding rekenen. Paul Conway, de Amerikaanse eigenaar van de Deense club, zegt geen begrip te hebben voor de houding van de selectie.

"Dit is zo onprofessioneel. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. De spelers mogen nooit degenen zijn die beslissen onder wie ze spelen en wie hun trainer is. Peter Hyballa is onze coach. We hebben het volste vertrouwen in hem en zullen niets veranderen", zegt hij tegen JydskeVestkysten.

"Ik heb maandag een aantal spelers gesproken en we zouden vrijdag weer praten. In de tussentijd komen ze ineens met deze brief. Het is belachelijk. Als ze weg willen, moeten ze dat tegen me zeggen. Dan gaan we dat regelen."

De excentrieke Hyballa, die recent al geruchten uit de Deense media over zijn gedrag ontkrachtte, had NEC in het seizoen 2016/2017 onder zijn hoede. Hij kon de Nijmegenaren in dat jaar niet voor degradatie uit de Eredivisie behoeden. Zijn NAC-periode begon in februari 2020 en duurde slechts vijf maanden.

In het verleden was Hyballa jeugd- en assistent-coach bij diverse Duitse clubs. Verder was hij hoofdtrainer bij onder meer Alemannia Aachen, Sturm Graz en Wisla Kraków.