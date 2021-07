Het vertrouwen bij PSV is groot na de eerste officiële wedstrijden van het seizoen. De Eindhovenaren zetten Galatasaray simpel opzij in de tweede Champions League-voorronde en maakten een goede indruk.

Galatasaray werd woensdag in Istanboel met 1-2 verslagen door doelpunten van Noni Madueke en aanvoerder Marco van Ginkel. De heenwedstrijd vorige week in het Philips Stadion was al in 5-1 geëindigd.

"Het was niet simpel, maar we hebben heel weinig weggegeven en een paar kansen gecreëerd. Het stond goed. We wisten dat we zeker in de eerste twintig minuten scherp moesten zijn", zei Van Ginkel tegen RTL 7 na de overwinning op Turkse bodem.

"Na een wat domme rode kaart (van Oliver Boscagli, red.), al werden die gele kaarten wel makkelijk gegeven, kwamen ze nog iets terug. Maar al met al waren we de veel betere ploeg."

Noni Madueke verzorgde de openingstreffer in Istanboel. Foto: Getty Images

'Het waren twee perfecte wedstrijden'

Ook Madueke vindt dat het er dit seizoen direct goed uitziet bij PSV. Volgens de Engelsman is de ploeg verder dan vorig seizoen. "We hebben de toon gezet door te laten zien hoe we dit seizoen willen spelen. Het waren twee perfecte wedstrijden", zei hij.

"We zijn grotendeels hetzelfde, maar we zijn nog dichter naar elkaar toegegroeid en zijn gefocust. We gaan voor elkaar door het vuur en genieten op het veld. Het is geweldig om in deze ploeg te spelen."

PSV neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen FC Midtjylland, dat Celtic uitschakelde. De Eindhovenaren zijn in ieder geval verzekerd van Europa League-voetbal.

