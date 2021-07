Björn Kuipers zet volgende week een punt achter zijn imposante loopbaan. Het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV wordt de laatste wedstrijd voor de beste Nederlandse scheidsrechter ooit.

De 48-jarige Kuipers floot deze zomer als eerste Nederlandse arbiter de EK-finale. Italië trok daarin na strafschoppen aan het langste eind tegen Engeland. De Oldenzaalse scheidsrechter kreeg veel complimenten na dat duel.

"Het is mooi geweest", zegt Kuipers donderdag op de website van de KNVB. "Ze zeggen weleens dat je op je hoogtepunt moet stoppen. En wat dat betreft, is er geen mooier moment dan dit."

"Nooit had ik kunnen bedenken dat ik zo'n prachtige loopbaan zou krijgen. Italië-Engeland voelt echt als de kroon op mijn werk en die zal ik nooit vergeten."

Kuipers maakte in totaal vijf eindtoernooien mee. Ook floot hij de Champions League-finale van 2014 tussen Real Madrid en Atlético Madrid (4-1) en de Europa League-finale van 2013 tussen Chelsea en Benfica (2-1).

'Team Kuipers' na afloop van de EK-finale tussen Italië en Engeland op Wembley. 'Team Kuipers' na afloop van de EK-finale tussen Italië en Engeland op Wembley. Foto: Getty

Kuipers wilde nog eenmaal in vol stadion fluiten

In 2019 werd Kuipers wegens zijn verdiensten als scheidsrechter benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De supermarkteigenaar floot zo'n vijfhonderd wedstrijden in Nederland en bijna tweehonderd internationale duels.

Het duel tussen Ajax en PSV op zaterdag 7 augustus wordt zijn afscheidsduel. "Ik heb aangegeven graag nog in een vol stadion in Nederland te fluiten", zegt hij. "En dan is Ajax-PSV natuurlijk een prachtig affiche."