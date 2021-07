Donny van de Beek heeft woensdag zijn rentree gemaakt na een liesblessure. De middenvelder speelde een kwartier mee in een oefenwedstrijd van Manchester United, dat op Old Trafford met 2-2 gelijkspeelde tegen het gepromoveerde Brentford.

De 24-jarige Van de Beek kwam een kwartier voor tijd in het veld tegen Brentford, dat komend seizoen voor het eerst in 74 jaar weer op het hoogste Engelse niveau actief is. Hij keerde begin deze week al terug op het trainingsveld.

Door zijn blessure miste de negentienvoudig Oranje-international het EK, wat na een moeizaam seizoen een nieuwe domper voor hem betekende. In zijn eerste jaar als speler van Manchester United wist hij geen basisplaats te veroveren en moest hij het voornamelijk met (korte) invalbeurten doen.

Op het moment dat Van de Beek tegen Brentford inviel, stond United met 2-1 voor. Anthony Elanga opende met een volley de score voor de thuisploeg, waarna Shandon Baptiste voor de gelijkmaker zorgde.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het schitterende doelpunt van Andreas Pereira te bekijken.

Pereira maakt wereldgoal voor United

Enkele minuten na rust bracht Andreas Pereira United met een wereldgoal opnieuw op voorsprong. De middenvelder scoorde met een verwoestend schot dat via de onderkant van de lat in het doel belandde. Kort na de invalbeurt van Van de Beek maakte Bryan Mbeumo nog de 2-2.

Hierdoor slaagde United, waarbij onder anderen Marcus Rashford, Paul Pogba, Jadon Sancho en Edinson Cavani ontbraken, er opnieuw niet in om een wedstrijd in de voorbereiding te winnen. Afgelopen zaterdag werd met 4-2 van Queens Park Rangers verloren. Daarvoor werd wel van Derby County (1-2) gewonnen.

Manchester United begint op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen Leeds United aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Daarvoor speelt de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer nog oefenwedstrijden tegen Preston North End (31 juli) en Everton (7 augustus).