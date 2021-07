De Hillsborough-ramp van 15 april 1989 heeft ruim 32 jaar na dato een 97e slachtoffer gemaakt. Liverpool-supporter Andrew Devine, die bij de tragische gebeurtenis in het Engelse Sheffield 'levensveranderende verwondingen' opliep, is deze week overleden.

Devine stierf op 55-jarige leeftijd, maakte Liverpool woensdag bekend. Direct na de ramp werd aanvankelijk gedacht dat het zwaargewonde slachtoffer nog maximaal een half jaar te leven zou hebben. "We zijn gezegend dat we hem nog 32 jaar bij ons hebben kunnen houden", staat in een verklaring van de club.

De Hillsborough-ramp wordt jaarlijks door Liverpool op indrukwekkende wijze herdacht. Daarbij speelt het nummer 96, refererend aan het aantal slachtoffers, een prominente rol. Omdat de lijkschouwer heeft vastgesteld dat het overlijden van Devine een rechtstreeks gevolg is van de gebeurtenissen van 32 jaar geleden, komt daar nu een 97e naam bij.

De ramp in het Hillsborough-stadion van Sheffield Wednesday gebeurde tijdens de halve finale van de Engelse FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest, die gespeeld werd op onpartijdig terrein.

Een paniekuitbraak in het vak met Liverpool-supporters resulteerde in een dodelijke stormloop, waarbij aanvankelijk 95 mensen om het leven kwamen. Het 96e slachtoffer, de destijds achttienjarige Tony Bland, overleed vier jaar later.