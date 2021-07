Roger Schmidt heeft weinig reden tot klagen na de overtuigende manier waarop PSV zich woensdag heeft geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Het enige minpuntje vond de trainer de rode kaart voor Olivier Boscagli, die geschorst is voor het volgende duel.

"Het is jammer dat dit juist hem overkomt, want hij speelde twee fantastische wedstrijden", zei Schmidt tegen RTL 7, nadat PSV de return in Istanboel met 1-2 had gewonnen. Na de 5-1-thuiszege van vorige week was dat ruim voldoende om het Europese avontuur te mogen voortzetten.

Boscagli kreeg zijn eerste gele kaart toen hij in de 65e minuut een schot van dichtbij op zijn arm kreeg. Tien minuten later moest de Franse verdediger na een onnodige overtreding op Galatasaray-invaller Mbaye Diagne het veld verlaten.

"Bij dat eerste moment kon ik niet zien of de handsbal opzettelijk was of niet", zei Schmidt. "En die tweede was volgens mij vooral ongelukkig. We zullen het nu een wedstrijd zonder hem moeten doen, maar met Viergever, Obispo en Teze hebben we goede vervangers."

Noni Madueke wordt geknuffeld nadat hij PSV op voorsprong heeft gezet. Noni Madueke wordt geknuffeld nadat hij PSV op voorsprong heeft gezet. Foto: AP

'Na openingsfase begonnen we zelf te voetballen'

Op het moment van de rode kaart stond PSV al met 0-2 voor door doelpunten van Noni Madueke en Marco van Ginkel. De treffer die PSV met tien man moest incasseren, deed de ploeg weinig pijn.

"Ik ben heel tevreden", concludeerde Schmidt, die zag dat PSV alleen in de openingsfase even onder druk kwam te staan. "Dat hadden we ook verwacht, maar we verdedigden goed en Galatasaray schoot amper op doel."

"Na die fase begonnen we zelf te voetballen en maakten we een goede goal. Na de 0-2 in de tweede helft konden we de wedstrijd controleren. We hebben vanavond laten zien dat de prestatie van vorige week niet op zichzelf stond."

PSV is in de derde voorronde gekoppeld aan het Deense FC Midtjylland, dat na verlenging afrekende met Celtic. Volgende week dinsdag staat in Eindhoven al de eerste wedstrijd in dat tweeluik op het programma. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, het voorportaal voor de groepsfase.