Myron Boadu speelde woensdag niet mee met AZ in de oefenwedstrijd tegen OFI Kreta vanwege zijn trip naar Frankrijk. Volgens trainer Pascal Jansen heeft de spits nu andere dingen aan zijn hoofd en is het beter om hem in bescherming te nemen.

Eerder woensdag kwam een foto naar buiten waarop Boadu samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola en PSV'er Mohamed Ihattaren was te zien. Ze waren gefotografeerd op het sportcomplex van OGC Nice, dat zich eerder deze transferperiode versterkte met Calvin Stengs, Justin Kluivert en Pablo Rosario. Ook die drie spelers hebben Raiola als zaakwaarnemer.

Ihattaren en Boadu zouden naar Frankrijk zijn gereisd om hun toekomst door te nemen met Raiola, die in Monaco woont. Boadu wordt al een tijdje nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar AS Monaco.

"Iedereen heeft foto's van zijn trip naar Frankrijk voorbij zien komen. Daar hoeven we geen kiekeboe over te spelen", zei Jansen na de met 2-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen OFI Kreta. "Hij heeft op dit moment wat andere dingen aan zijn hoofd. Dan neem ik zo'n jongen in bescherming en houd ik hem buiten het team vandaag."

"Of de club op de hoogte was van zijn trip? Dat zul je aan technisch directeur Max Huiberts moeten vragen. Dat weet ik niet. Ik heb daar mijn eigen mening over, die houd ik voor mezelf."

Jansen heeft bij terugkeer met Boadu gesproken. "Hij is daar geweest. Vandaag was hij bij ons. Het is geen disciplinaire straf of zo, maar hij heeft veel afleiding gehad. Ik wil ervoor zorgen dat hij straks in alle rust weer kan trainen en kan toewerken naar het volgende moment. En dan zal blijken of dat volgende moment bij ons is of elders. Ik heb geen glazen bol."

Ihattaren blijft buiten de selectie bij PSV

Ook Ihattaren verscheen woensdag niet op het voetbalveld. De aanvallende middenvelder bleef buiten de selectie van PSV voor de return tegen Galatasaray in de voorronde van de Champions League.

Volgens de officiële lezing is Ihattaren ziek en trainer Roger Schmidt heeft geen reden om daaraan te twijfelen. "Dat is wat de medische staf me vertelt. Maar ik heb helemaal geen tijd om te praten over spelers die er vanavond niet zijn", zei de Duitser vlak voor de aftrap tegen RTL 7.

Ihattaren, die in Eindhoven nog een contract tot medio 2022 heeft, botste vorig seizoen geregeld met Schmidt en lijkt ook dit seizoen niet zeker van een basisplaats. Bij een goed bod zou hij mogen vertrekken.