De Engelse voetbalbond FA heeft woensdag nieuwe richtlijnen uitgevaardigd om de schadelijke gevolgen van kopballen bij profvoetballers te beperken. In een verklaring laat de FA weten dat spelers in een trainingsweek niet meer dan tien keer mogen koppen.

Hierbij gaat het om kopballen uit passes die van verder dan 35 meter komen, zoals voorzetten, corners of vrije trappen. De nieuwe richtlijn moet "het welzijn van de spelers beschermen".

De richtlijn zal worden toegepast op alle niveaus van het Engelse voetbal: van de Premier League tot de Women's Super League. Het doel is om het risico op hersenbeschadiging te verlagen. De regel is niet van toepassing op wedstrijddagen.

Vooral in Engeland neemt de aandacht voor mogelijke langetermijngevolgen van voetbal toe. Vorig jaar maakte de vrouw van voetballegende Sir Bobby Charlton bekend dat haar man aan dementie leed.

In 2019 bleek uit een onderzoek van de universiteit van Glasgow dat ex-profvoetballers een verhoogd risico hebben om te overlijden aan de gevolgen van dementie of de ziekte van Parkinson. Het was weliswaar niet mogelijk om een ​​direct verband tussen deze ziektes en kopballen vast te stellen, maar toch besloten de clubs in Engeland, Schotland en Noord-Ierland koppen te verbieden in trainingen voor kinderen onder elf jaar.

De UEFA liet een jaar geleden al weten dat er maatregelen moeten worden getroffen om koppen in het jeugdvoetbal te verminderen. Bovendien moet er volgens de Europese voetbalbond tijdens trainingen meer aandacht worden besteed aan het versterken van de nekspieren. De UEFA baseerde zich in dit kader op meerdere wetenschappelijke onderzoeken.