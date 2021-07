PSV begint om 20.00 uur aan de return tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League met Cody Gakpo in de basis. De Eindhovenaren verdedigen in Istanboel de 5-1-overwinning uit het thuisduel.

EK-ganger Gakpo neemt de plaats in van Yorbe Vertessen, die in de heenwedstrijd nog een basisplaats had. De Belg heeft lichte spierklachten, maar zit wel op de bank. Gakpo was vorige week pas net terug van vakantie en moest daarom toen genoegen nemen met een invalbeurt.

Verder laat trainer Roger Schmidt zijn formatie ongewijzigd. Dat betekent dat Gakpo voorin gezelschap krijgt van Noni Madueke en Eran Zahavi. Die laatste blonk vorige week in Eindhoven uit met een hattrick én een assist. Ook Mario Götze, die de andere twee goals voor zijn rekening nam, staat weer aan de aftrap.

Joël Drommel krijgt onder de lat opnieuw de voorkeur boven Yvon Mvogo, die weer op de bank moet plaatsnemen. Mo Ihattaren zit niet bij de wedstrijdselectie. De aanvallende middenvelder, die een moeizame relatie onderhoudt met Schmidt, is volgens de club ziek, al zou hij ook azen op een transfer.

PSV speelt niet in stadion van Galatasaray

Schmidt en zijn selectie reisden maandag al naar Turkije om te wennen aan het warme weer. In Istanboel is het rond het tijdstip van de aftrap circa 30 graden Celsius.

De return is niet in het stadion van Galatasaray, maar in dat van Basaksehir. De grasmat in het eigen onderkomen van Galatasaray is niet op tijd klaar om erop te spelen.

Door de riante uitgangspositie kan PSV een plaats in de derde voorronde van de Champions League bijna niet meer ontgaan. Daarin is dan Celtic of FC Midtjylland de tegenstander. Voor een plaats in het hoofdtoernooi zou daarna nog een voorronde overleefd moeten worden.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

Opstelling Galatasaray: Muslera; Yedlin, Luyindama, Teixeira, Bayram; Sekidika, Kara, Kilınç; Yilmaz, Aktürkoglu, Mohamed.