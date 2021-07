AZ heeft een besloten oefenwedstrijd tegen OFI Kreta woensdag eenvoudig gewonnen. De Alkmaarders klopten de Grieken in het Noord-Hollandse Dirkshorn met 2-0.

Voor AZ is het de derde oefenzege op rij, waarbij bovendien geen doelpunten geïncasseerd hoefden te worden. Panathinaikos en ADO Den Haag werden de afgelopen dagen met 3-0 opzijgezet.

De score werd al na acht minuten geopend door Albert Gudmundsson. Nadat AZ een aantal goede kansen op een grotere voorsprong had laten liggen, maakte Jorn Berkhout er na een uur spelen 2-0 van. Voor de negentienjarige verdediger was het zijn eerste officieuze doelpunt in de hoofdmacht van AZ.

Bij AZ deden EK-gangers Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Marco Bizot nog altijd niet mee. Het drietal zat niet in de wedstrijdselectie, maar was wel als toeschouwer in Dirkshorn aanwezig. Myron Boadu zat wel bij de selectie, maar bleef op de bank.

De kans is groot dat AZ voor de start van het nieuwe seizoen nog een aantal steunpilaren zal zien vertrekken. Eerder deze zomer maakte Calvin Stengs al de overstap naar het Franse OGC Nice.

AZ draait een goede voorbereiding, waarin alleen van het Duitse RB Leipzig werd verloren (1-0). De Noord-Hollanders starten de competitie op zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.