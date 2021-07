Trainer Arne Slot houdt geen rekening met een uitschakeling van Feyenoord tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League. De Rotterdammers spelen donderdag de return in de eigen Kuip, na de 0-0 van vorige week in Kosovo.

"Wij houden er geen rekening mee dat het na morgen afgelopen is", zei Slot daags voor het duel op zijn persconferentie. "Natuurlijk was het geen goede wedstrijd in Kosovo, maar we hebben in de voorbereiding ook goede dingen laten zien. Dat geeft het vertrouwen dat wij doorgaan."

Feyenoord maakte afgelopen donderdag een apathische indruk tegen FC Drita en kwam tot slechts een handvol kansen tegen de nummer twee van de Kosovaarse competitie van afgelopen seizoen. In de blessuretijd schoot Francesco Antonucci nog wel op de paal, maar door de 0-0 moet Feyenoord in eigen huis winnen om de volgende voorronde te bereiken.

"We zullen veel beter moeten spelen dan we daar gedaan hebben", aldus Slot. "Dat zal niet ingewikkeld zijn, om aan de bal beter te zijn. Ook al kregen we vier goede kansen, dat is niet voldoende. Dat is duidelijk."

"De bal zal sneller rond moeten gaan, en van kant naar kant moeten wisselen. De samenwerking aan de rechterkant zal ook veel beter moeten dan vorige week, om onze spitsen en nummer 10 vaker in stelling te brengen."

Mark Diemers mag na één seizoen alweer vertrekken bij Feyenoord. Mark Diemers mag na één seizoen alweer vertrekken bij Feyenoord. Foto: Pro Shots

Diemers mag vertrekken bij Feyenoord

Slot erkende op zijn persconferentie dat Mark Diemers op zoek mag gaan naar een nieuwe club. De middenvelder komt niet in de plannen van de trainer voor. Vorig seizoen werd hij nog voor ruim 1 miljoen euro overgenomen van Fortuna Sittard.

"Ik ben van begin af aan redelijk eerlijk naar hem geweest. Dat hij in eerste instantie niet in de plannen voor de eerste elf voorkomt. Op zijn plek hebben wij met Guus Til, Jens Toornstra en Antonucci drie spelers die er meteen staan, plus twee jonge jongens met Lennard Hartjes en Antoni Milambo."

"'s Avonds stond er al wat in de media en dat was geen onzin. Voor João Teixeira geldt hetzelfde, al was hij ook geblesseerd en kan hij zich nog niet laten zien. Voor hem geldt wel ook dat hij veel concurrentie heeft."

Feyenoord-FC Drita begint donderdag om 20.00 uur in Rotterdam en staat onder leiding van de Noorse scheidsrechter Espen Eskas. Bij het duel zijn 25.000 fans welkom. De winnaar neemt het in de derde voorronde op tegen het Zwitserse FC Luzern. De heenwedstrijd staat op 5 augustus gepland, de return is een week later.