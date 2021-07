Vladimir Petkovic vertrekt als bondscoach van Zwitserland en wordt trainer van Girondins de Bordeaux. Dat heeft de Zwitserse voetbalbond (SFV) dinsdagavond bekendgemaakt. Petkovic had om ontbinding van zijn contract gevraagd omdat hij graag een nieuwe uitdaging wilde aangaan.

De SFV besloot mee te werken na overleg met de Bosnisch-Kroatische coach en diens nieuwe werkgever. Over de voorwaarden van die overeenkomst zijn geen mededelingen gedaan. Petkovic had de Zwitserse selectie sinds de zomer van 2014 onder zijn hoede, na lang clubtrainer te zijn geweest in het land.

Op het EK strandden de Zwitsers in de kwartfinale. Daarin werd op strafschoppen verloren van Spanje. Zwitserland was in de achtste finales nog te sterk voor wereldkampioen Frankrijk. Na een spektakelstuk (3-3) werden de penalty's beter genomen.

"We zijn bedroefd dat Petkovic ons verlaat", reageerde SFV-voorzitter Dominique Blanc. "Maar we zijn Vlado dankbaar voor de zeven uitermate goede en succesvolle jaren die hij ons als bondscoach heeft bezorgd. Naast de vele andere hoogtepunten gedurende onze samenwerking zullen de resultaten en emoties van het afgelopen EK voor altijd in herinnering blijven."

Girondins de Bordeaux eindigde vorig seizoen als twaalfde in de Ligue 1 met 45 punten in 38 wedstrijden.