PSV durft ondanks de sterke uitgangspositie tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League nog niet te juichen. De Eindhovenaren verdedigen woensdag een 5-1-voorsprong in het Turkse Istanboel.

"Het is inderdaad een goede uitgangspositie, maar we zijn pas halverwege", zei PSV-coach Roger Schmidt dinsdag op een persconferentie. "Galatasaray is een club met een grote historie en een grote trainer die ik zeer waardeer om wat hij heeft gedaan voor het Turkse voetbal. We weten dat ze goed zijn en dat wij wederom sterk voor de dag moeten komen."

Centrale verdediger Olivier Boscagli liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Vorige week hebben we de eerste stap gezet, maar wij zullen met dezelfde intensiteit en focus moeten spelen als in de eerste wedstrijd. We weten dat Galatasaray goed is en er klaar voor zal zijn."

Eran Zahavi was in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray, met Ryan Babel als basisspeler, de gevierde man. De Israëlische spits scoorde drie keer. Het was zijn eerste hattrick in dienst van PSV. De andere twee treffers werden gemaakt door Mario Götze. In zeven Europese wedstrijden voor PSV staat Zahavi inmiddels op negen doelpunten.

Schmidt wil niet te lang stilstaan bij transfers

Schmidt stond op zijn persconferentie ook nog even stil bij de transfers van Donyell Malen en Pablo Rosario. Malen verkaste eerder op dinsdag voor 30 miljoen euro naar Real Madrid, terwijl Rosario naar OGC Nice vertrok.

"De transferwindow is een onderdeel van het voetbal", vervolgde Schmidt. "Spelers gaan en spelers komen. Wat betreft de vertrekkende spelers heb ik veel respect voor wat ze afgelopen seizoen bij ons hebben gedaan. Verder moeten wij gewoon op onze eigen wedstrijden gefocust zijn."

Bij winst van PSV wacht Celtic of FC Midtjylland in de derde voorronde. Het eerste duel tussen die ploegen eindigde in 1-1. Woensdag is de return in Denemarken. Mocht PSV alsnog door de Turken worden uitgeschakeld, dan wacht de derde kwalificatieronde van de UEFA Europa League. St. Johnstone FC uit Schotland zou dan de tegenstander zijn. Galatasaray-PSV begint woensdag om 20.00 uur.