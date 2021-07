Manchester United heeft dinsdag met Real Madrid een akkoord bereikt over de transfer van Raphaël Varane. Volgens Britse media betaalt de Engelse club zo'n 40 miljoen euro voor de 28-jarige verdediger.

United meldt op de eigen site in een nieuwsbericht van slechts één zin dat de komst van Varane aanstaande is. De Fransman, die in Madrid nog een éénjarig contract had, moet nog wel een medische keuring ondergaan op Old Trafford.

Varane, die zijn loopbaan bij RC Lens begon, stond tien jaar onder contract bij Real Madrid. Hij is al jarenlang een vaste waarde in het elftal van de 'Koninklijke', waarvoor hij maar liefst 350 wedstrijden speelde. Hij was ook basisspeler in het elftal van Frankrijk dat in 2018 de wereldtitel veroverde.

Eerder deze zomer haalde Manchester United met Jadon Sancho al een andere grote speler naar de Premier League. De 21-jarige aanvaller kwam voor zo'n 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund.

Ook manager Ole Gunnar Solskjaer werd door United binnenboord gehouden. De 48-jarige Noor tekende zaterdag een nieuw contract, dat hem tot medio 2024 in Manchester houdt.

Afgelopen seizoen eindigde Manchester United als tweede in de Premier League, achter Manchester City. United reikte ook tot de finale van de Europa League, waarin Villarreal na strafschoppen te sterk was.