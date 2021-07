OGC Nice heeft dinsdag de komst van Pablo Rosario afgerond. De middenvelder komt over van PSV en is na Calvin Stengs en Justin Kluivert de derde Nederlander in korte tijd die zich aan de Zuid-Franse club verbindt.

Het is niet bekend hoeveel Nice betaalt voor Rosario, die in afwachting van een akkoord tussen de club al meetrainde in Frankrijk. Hij had nog een contract voor twee jaar bij PSV.

De eenmalige Oranje-international was sinds de zomer van 2016 PSV'er. De Eindhovenaren zagen potentie in de toenmalige speler van Almere City, die zich na een jaar in Jong PSV opwerkte tot basisspeler in de hoofdmacht.

Rosario kwam tot in totaal 138 wedstrijden, vijf doelpunten en elf assists in het shirt van PSV. In oktober 2018 maakte hij onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman zijn debuut in het shirt van het Nederlands elftal.

Roserio, die één keer kampioen werd met PSV, is de vierde speler die deze zomer vertrekt uit Eindhoven. Eerder verlieten Lars Unnerstall, Timo Baumgartl, Adrian Fein en Joël Piroe de 24-voudig landskampioen.

PSV werkt momenteel toe naar de return tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League, die woensdag op het programma staat. Het heenduel in Eindhoven werd vorige week met 5-1 gewonnen.