Toby Alderweireld gaat Tottenham Hotspur na zes seizoenen verlaten. De 32-jarige oud-Ajacied heeft zich dinsdag verbonden aan Al Duhail SC, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Qatarese competitie.

Alderweireld begon zijn profloopbaan bij Ajax, waarmee hij onder meer drie keer kampioen werd. De Belgische verdediger werd de laatste jaren gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam, maar echt concreet werd dat nooit.

Na zes jaar bij Ajax maakte Alderweireld voor 7 miljoen euro de overstap naar Atlético Madrid. Met de Spanjaarden pakte hij direct de titel, waarna hij op huurbasis een jaar onder trainer Ronald Koeman bij Southampton speelde.

In de zomer van 2015 tekende Alderweireld bij Tottenham, waar hij basisspeler werd. Met de Londenaren deed de 113-voudig international mee in de nationale en Europese top, maar veroverde hij geen prijzen.

Alderweireld, die nog een contract voor twee jaar had, kwam in zijn zes seizoenen als Tottenham-speler tot 236 officiële wedstrijden. De Belg was daarin goed voor negen doelpunten en vijf assists.

Vorig seizoen eindigde Tottenham als zevende in de Premier League, wat betekent dat de club dit seizoen in de nieuwe Conference League uitkomt.