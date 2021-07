Fortuna Sittard heeft zich dinsdag versterkt met Yigit Emre Çeltik. De achttienjarige Turkse middenvelder komt over van Altinordu FK uit zijn vaderland en tekent voor vijf jaar bij de Eredivisionist.

Çeltik is Turks jeugdinternational en is afkomstig van een club die erom bekendstaat talenten af te leveren. Zo hebben onder anderen internationals Cengiz Ünder (AS Roma) en Çaglar Söyüncü (Leicester City) een verleden bij Altinordu.

"Hij heeft zich door de jaren heen op een goed niveau kunnen ontwikkelen", zegt Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna Sittard, op de website van de Limburgers over de herkomst van Çeltik.

"Normaal gesproken is een speler als Yigit financieel niet haalbaar voor ons, des te mooier dat we dankzij onze Turkse connecties toch een constructie hebben kunnen realiseren waarmee hij onze kant op kan komen."

Çeltik, die Fortuna Sittard en de Eredivisie een "verrijking" van zijn carrière noemt, is de tweede zomeraanwinst voor de club uit Limburg. Eerder werd de Duitse keeper Felix Dornebusch overgenomen van Eintracht Braunschweig.

Het Eredivisie-seizoen begint voor Fortuna Sittard op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

