Donyell Malen traint dinsdag al mee bij Borussia Dortmund. De spits gaat PSV verruilen voor de Duitse club, maar de transfer is nog niet helemaal afgerond.

Borussia Dortmund laat dinsdag via Twitter weten dat de club toestemming heeft van PSV om Malen mee te laten trainen met de hoofdmacht.

"Er zijn nog wel een paar details tussen de speler en PSV die afgerond moeten worden. Daarna kunnen we de transfer pas officieel aankondigen", aldus Dortmund.

PSV ontvangt naar verluidt zo'n 30 miljoen euro voor de 22-jarige Malen, die sinds 2017 in actie kwam voor PSV. Malen was in die periode goed voor 55 doelpunten en 24 assists in 116 officiële wedstrijden.

In zijn tijd bij PSV werd Malen ook international van het Nederlands elftal. Na zijn debuut in september 2019 (tegen Duitsland) speelde hij nog eens twaalf interlands in Oranje, waaronder vier op het EK van deze zomer.