Albert Stuivenberg vertrekt per direct als assistent-bondscoach van Wales. De Nederlandse trainer was sinds 2017 bij de Welshe voetbalbond (FAW) actief.

De vijftigjarige Stuivenberg combineerde zijn functie bij Wales met zijn rol als assistent-manager van Mikel Arteta bij Arsenal, waar hij sinds 2019 werkzaam is. Bij Wales was Stuivenberg aanvankelijk assistent van Ryan Giggs, maar die werd eind vorig jaar vanwege een arrestatie op verdenking van mishandeling uit zijn functie gezet.

"Het was een eer om deel te mogen uitmaken van de technische staf van Wales", zegt Stuivenberg maandag op de site van de FAW. "Het was een bijzondere periode in de voetbalgeschiedenis van dit land en ik heb zowel op als buiten het veld veel geleerd."

Stuivenberg was met Wales vorige maand actief op het EK, waar de ploeg in de achtste finales werd uitgeschakeld door Denemarken. Hij assisteerde daar bondscoach Robert Page die de taken van Giggs had overgenomen.

Stuivenberg kwam via Giggs bij Wales terecht. Met Giggs werkte hij ook al tussen 2014 en 2016 samen bij Manchester United. Hij was toen assistent van Louis van Gaal.

Daarvoor stond de geboren Rotterdammer jarenlang als bondscoach voor de groep van Oranje onder 17 jaar en tussen december 2016 en december 2017 was hij hoofdtrainer van KRC Genk.